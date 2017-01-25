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Челябинск

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Публикации за 25.01.17

В Челябинске «семерка» врезалась в маршрутку, есть пострадавшие (ФОТО)

В Челябинске «семерка» врезалась в маршрутку, есть пострадавшие (ФОТО)

В Челябинске произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта.

Как сообщили РИА в городском управлении ГИБДД, авария случилась в 8 часов утра на перекрестке улиц Чичерина и Салавата Юлаева.

25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущество встречному автобусу «Форд Транзит», следовавшему по маршруту №48.

Новый День: В Челябинске ''семерка'' врезалась в маршрутку, есть пострадавшие (ФОТО)

«Новый День – Челябинск» , и

В результате столкновения водитель «семерки» получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Мужчина был направлен на амбулаторное лечение.

Пассажиры маршрутки не пострадали.

Новый День: В Челябинске ''семерка'' врезалась в маршрутку, есть пострадавшие (ФОТО)

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Юлия Малецкая

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