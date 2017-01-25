Южноуралец стащил у четы пенсионеров четверть миллиона, сходив за продуктами

Публикации за 25.01.17

В Челябинской области вынесли приговор грабителю, нагло обокравшему престарелых супругов.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, преступление произошло в сентябре прошлого года в копейском поселке Октябрьский. Местный житель по просьбе знакомых супругов 88 и 89 лет пошел в супермаркет за продуктами.

Вернувшись из магазина, он заметил, как хозяин жилища прячет остаток денег под матрац.

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Спустя некоторое время злоумышленник проник в дом пенсионеров на улице Ладожской. Убедившись, что хозяева спят, грабитель вытащил из тайника порядка 225 тысяч рублей, после чего скрылся.

Обнаружив пропажу, престарелые супруги обратились в полицию. Вскоре преступника задержали.

Суд признал мужчину виновным в краже со значительным ущербом и незаконным проникновением в жилище, приговорив его к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Челябинск, Юлия Димова

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