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Челябинск

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Публикации за 25.01.17

Еще один «деликатес»: жительница Копейска купила в пекарне заплесневелые сосиски в тесте (ФОТО)

Еще один «деликатес»: жительница Копейска купила в пекарне заплесневелые сосиски в тесте (ФОТО)

Жительница Копейска едва не накормила сына заплесневелыми сосисками в тесте.

Как передает корреспондент РИА , горожанка приобрела выпечку в пекарне, расположенной на проспекте Победы. Дома женщина, решив накормить сына, обнаружила, что завернутые в тесто сосиски покрыты многодневным толстым слоем плесени.

«Пришла домой, положила в микроволновку, достала с характерным запахом гнили! Разломила! Смотрите, какая красота!!!!», – возмущается копейчанка в соцсетях.

Новый День: Еще один ''деликатес'': жительница Копейска купила в пекарне заплесневелые сосиски в тесте (ФОТО)

«Новый День – Челябинск» , и

По словам горожан, данную пекарню давно пора закрыть.

«Да пекарня эта просто ужас. Я давно их продукцию не беру – качество отвратительное, продавцы хамы!!!! А какой торт они мне испекли на свадьбу 4 года назад, вообще слов нет», – поделилась еще одна копейчанка.

Новый День: Еще один ''деликатес'': жительница Копейска купила в пекарне заплесневелые сосиски в тесте (ФОТО)

Фотографии группы «Подслушано Копейск» (VK)

Местные жители считают, что заведению удается держаться уже 4 года лишь за счет «текучки» возле остановки.

О методах ведения бизнеса хозяина пекарни рассказала еще одна горожанка: «В пекарне работают 2 специалиста нормальных, которые с медосмотром, а остальные все алкашки, у которых нет санкнижки. Он их неизвестно где находит и платит им копейки. Когда приходят проверки, то остаются 2 человека, а всех алкашек сгоняют в подсобку. У меня подруга там работала, но ушла из-за всего этого. Невозможно так работать, когда заставляют готовить из старых продуктов и когда не соблюдаются санитарные нормы».

Челябинск, Юлия Малецкая

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