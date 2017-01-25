«С научного – на русский»: в Челябинске стартует проект «Университетские субботы»

Публикации за 25.01.17

ЮУрГГПУ начинает проект открытого вуза «Университетские субботы».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЧГПУ), «Университетские субботы» – это лекции, тренинги, деловое игры, семинары, экскурсии по трем направлениям: естественнонаучному, гуманитарному, психолого-педагогическому.

Занятия будут проводить ведущие ученые ЮУрГГПУ и сетевые партнеры вуза. Их цель – погрузить слушателей в университетскую атмосферу и доступно разъяснить сложные научные вопросы. «Мы вдохновляемся идеей открытого университета, – рассказал РИА «Новый День» советник ректора по связям с общественностью Алексей Прокошин. – Открытость, доступность университетских знаний, университетских преподавателей. Здесь, скорее всего, не обойдется без упрощения языка, перевода с научного на русский. Главное, наш университет будет открыт для всех желающих, вне зависимости от уровня образования. Открытым и понятным».

Планируется, что лекции в рамках проекта «Университетские субботы» будут организовывать 2 раза в месяц

Первая лекция состоится 28 января. Ее тема – «Философия как образ жизни, или Как практиковать философию в мире повседневности», автор – доктор философских наук, профессор Сергей Борисов. «Мероприятие предназначено для интеллигентных людей, которые хотели бы практиковать философию в повседневной жизни для повышения ее качества, принятия эффективных решений, умения налаживать плодотворную коммуникацию и находить мирный выход из конфликтов», – отмечают в пресс-службе вуза.

Лекция состоится в актовом зале ЮУрГГПУ (проспект Ленина, 69). Начало в 14:30. Вход свободный для всех желающих. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ЮУрГГПУ.

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11 февраля челябинцев приглашают на мастер-класс по досудебному разрешению споров, который проведет заведующая кафедрой социальной работы, педагогики и психологии Надежда Соколова.

25 февраля планируется лекция, посвященная проблемам инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Лекторы – заведующая кафедрой специальной педагогики, психологии и предметных методик Лилия Дружинина и декан факультета инклюзивного и коррекционного образования Наталья Сошникова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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