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Челябинск

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Публикации за 25.01.17

В Челябинской области живодеры обрубили собаке лапы

В Челябинской области живодеры обрубили собаке лапы

Жительница Троицка спасла от смерти искалеченную собаку.

Как передает корреспондент РИА , женщина увидела животное в луже крови на одной из улиц города.

«Новый День – Челябинск» , и

Когда собаку привезли к ветеринару, оказалось, что все четыре конечности травмированы, сообщает «Первый областной». Не исключено, что кто-то обрубил лапы топором.

Животному сделали операцию. Сейчас псу назначено лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.01.17

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