В Челябинской области живодеры обрубили собаке лапы

Жительница Троицка спасла от смерти искалеченную собаку.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина увидела животное в луже крови на одной из улиц города.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
Когда собаку привезли к ветеринару, оказалось, что все четыре конечности травмированы, сообщает «Первый областной». Не исключено, что кто-то обрубил лапы топором.
Животному сделали операцию. Сейчас псу назначено лечение.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 25.01.17
«С научного – на русский»: в Челябинске стартует проект «Университетские субботы». / Еще один «деликатес»: жительница Копейска купила в пекарне заплесневелые сосиски в тесте (ФОТО). / Южноуралец стащил у четы пенсионеров четверть миллиона, сходив за продуктами. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»