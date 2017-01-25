В Челябинской области живодеры обрубили собаке лапы

Публикации за 25.01.17

Жительница Троицка спасла от смерти искалеченную собаку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина увидела животное в луже крови на одной из улиц города.

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Когда собаку привезли к ветеринару, оказалось, что все четыре конечности травмированы, сообщает «Первый областной». Не исключено, что кто-то обрубил лапы топором.

Животному сделали операцию. Сейчас псу назначено лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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