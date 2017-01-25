Главное – красиво отчитаться: минспорта Южного Урала придется вернуть федеральные деньги / Спортсмены сбегают в другие регионы (ВИДЕО)

Публикации за 25.01.17

Министерству спорта Челябинской области придется вернуть деньги в федеральный бюджет из-за «бегства» тренеров с учениками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году 11 региональных ведомств привлекали субсидии из федерального бюджета на софинансирование своих расходных обязательств. Общая сумма составила 5 миллиардов 360 миллионов рублей. Из них освоено 5 миллиардов 180 миллионов.

Эффективность использования денег госказны субъектами Федерации определяется по достижению специальных целевых показателей.

По данным министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова, из 245 нормативов Южный Урал не выполнил 16. Из них 6, по мнению чиновников, не удалось достигнуть по объективным причинам. Например, показатель по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи невозможно выполнить из-за дефицита донорских органов.

10 нормативов не достигнуты по субъективных причинам. Например, не были проведены конкурсные процедуры по закупке спортивного инвентаря и экипировки в одном из муниципалитетов.

По данным Смольникова, больше всего показателей не выполнило министерство спорта физкультуры и туризма – 9, главное управления по труду и занятости не достигло 4 нормативов, минэкономразвития, минздрав и минсельхоз – по одному.

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Министр спорта Челябинской области Леонид Одер сообщил, что не освоено 6 миллионов 600 тысяч рублей, выделенных на развитие базовых видов спорта. Всего таких видов спорта 24, по 9-ти произошло снижение числа кандидатов в мастера спорта – один из главных целевых показателей.

«Вот Златоуст, школа «Уралочки». Там старший тренер решила стать директором и вступила в конфликтную ситуацию с Накярковым (главным тренером). В результате она была уволена, уехала в другой регион и забрала с собой 8 девочек.

По бадминтону тренер Назаров уехал в Казань и увез с собой несколько спортсменов. Поэтому такие показатели. Это жизнь», – философски отметил министр спорта, подчеркнув, что в целом число кандидатов в мастера спорта в регионе сохранилось примерно на том же уровне: в 2016 году 956 человек получили субсидию, в 2017-м получат 941.

В случае невыполнения целевых показателей, часть федеральных субсидий возвращается в госказну. Размер возврата исчисляется по специальной формуле. По словам Смольникова, с учетом того, что не достигнуты всего 16 показателей, сумма будет «не такая значительная».

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=dbAxuPeQWWg&rel=0">Video</a> Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал от подчиненных лучше администрировать процесс использования федеральных денег и впредь не допускать «некрасивой отчетности»

Челябинск, Юлия Малецкая, Николай Бутов

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