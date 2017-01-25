Отомстила: челябинке грозит срок за публикацию в Интернете видеоролика о забавах мужа

Публикации за 25.01.17

Жительнице Челябинска грозит срок за месть супругу-изменнику.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возбуждено уголовное дело в отношении горожанки по части 1 статьи 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

По версии следствия, женщина обнаружила в телефоне супруга видео, на котором был зафиксирован факт адюльтера. Обманутая дама решила отомстить и опубликовала ролик в открытом доступе в Интернете, предусмотрительно отправив ссылку на видео «главной героине».

Оскорбленная любовница обратилась в правоохранительные органы.

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Уголовное дело расследуется в следственном отделе СК РФ по Калининскому району. Месть за измену может обойтись обманутой челябинке двумя годами лишения свободы либо штрафом в 200 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Малецкая

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