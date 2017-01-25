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Челябинск

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Публикации за 25.01.17

Волнуйтесь, это полезно: ученые выяснили, что стресс помогает бороться со старостью

Волнуйтесь, это полезно: ученые выяснили, что стресс помогает бороться со старостью

Ученые выяснили, что стресс замедляет процесс старения.

Как передает корреспондент РИА , после многолетних исследований находящихся в структуре ДНК теломеров («счетчиков долголетия») ученые выяснили, что чем больше их длина, тем эффективнее они предохраняют ДНК от разрушения, а организм человека – от старения.

«Новый День – Челябинск» , и

При этом, как сообщает Vistanews.ru, исследователи предполагают, что длина теломеров непосредственно связана с воздействием на организм стресса: небольшой и непродолжительный стресс активизирует клетки, и процесс старения замедляется. Правда, если человек испытывает сильные эмоциональные и физические перегрузки, этот эффект утрачивается.

Кстати, ученые утверждают, что женщины подвержены стрессу в два раза больше, чем мужчины.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.01.17

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