В Нижегородской области найден повешенным южноуральский призывник: независимая экспертиза обнаружила признаки дедовщины

Публикации за 25.01.17

Южноуральский призывник найден повешенным в одной из частей Нижегородской области. Парень не отслужил и семи дней.

Как сообщили РИА «Новый День» правозащитник Алексей Ковалев, 18-летнего жителя Пластовского района отправили на срочную службу 15 декабря 2016 года. Через несколько дней он прибыл в Дзержинск, а 27 декабря парня нашли повешенным – по словам правозащитника, на седьмой день нахождения в части.

В этот день отцу призывника позвонил один из командиров и стал задавать странные вопросы о семье, имевшихся у сына конфликтах и возможных проблемах с наркотиками. Когда мужчина поинтересовался, с какой целью задают такие вопросы, ему ответили, что его сын умер.

По факту смерти срочника возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». О ходе его расследования родственников, не верящих в то, что жизнерадостный здоровый парень мог добровольно покончить с собой, в известность не ставят. Факт неуставных отношений в части отрицают.

Близкие заказали независимую судебно-медицинскую экспертизу. На костяшках пальцев рук солдата были обнаружены прижизненные повреждения, свидетельствующих о том, что парень участвовал в драке, а это, по мнению Алексея Ковалева, подтверждает неуставные отношения, существующие в части.

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В настоящее время правозащитник подготовил ходатайство на имя следователя, занимающегося делом о гибели южноуральского призывника, с просьбой приобщить результаты независимой экспертизы к материалам, а также провести ряд необходимых следственных действий. Будет направлено обращение и в военную прокуратуру по Мулинскому гарнизону.

Ковалев опасается, что через некоторое время вялотекущее дело просто закроют за отсутствием состава преступления.

Отметим, после жалобы родителей погибшего солдата в военкомат Челябинской области в Пластовском отделе была проведена проверка. В результате было выявлено множество нарушений при проведении осеннего призыва, а начальник уволен.

Челябинск, Юлия Малецкая

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