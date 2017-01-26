Ученые заявили об опасности молочных коктейлей

Публикации за 26.01.17

Ученые назвали молочный коктейль опасным напитком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследования, проведенные в США, показали, что молочные коктейли могут действовать на организм как наркотик и вызывать зависимость: в организме человека происходит выработка большого количества эндорфинов («гормона счастья»), и возникает потребность употреблять напиток еще и еще. Особенно это касается коктейлей с наполнителями: сладкие добавки стимулируют жажду и, как следствие, желание выпить еще. Плюс, повышенное содержание сахара в напитке ведет к ожирению, увеличивает давление и может вызвать диабет.

Особенно опасны молочные коктейли для детей, отмечают исследователи.

Отметим, калорийность классического молочного коктейля, состоящего из молока, мороженного и сиропа, достигает 400 килокалорий на 100 граммов. А в порции шоколадного коктейля объемом 0,25 литра содержится 37 граммов сахара, что составляет половину суточной нормы для взрослого человека, работающего в офисе.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.01.17

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