Жители Коркино и Розы могут остаться без воды из-за аварии на водоводе

Жителей Коркино и Розы предупредили о возможном отключении водоснабжения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в системе водоснабжения Коркино и поселка Роза снижено давление из-за аварии на водоводе.
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По данным «Вестей Коркино», авария грозит оставить без воды город и поселок. На случай полного отключения водоснабжения жителям советуют сделать запасы воды.
Челябинск, Виктор Елисеев
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