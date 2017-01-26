Жители Коркино и Розы могут остаться без воды из-за аварии на водоводе

26.01.17 Ученые заявили об опасности молочных коктейлей / Ученые назвали молочный коктейль опасным напитком. Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследования, проведенные в США, показали, что молочные коктейли могут действовать на организм как наркотик и вызывать зависимость: в организме человека происходит выработка большого количества эндорфинов («гормона счастья»), и возникает потребность употреблять напиток еще и еще