Челябинские школьники хотят на карантин / Но придется учиться

Публикации за 26.01.17

Челябинские школьники и их родители хотят еще отдохнуть: в учебных заведениях и соцсетях распространяется информация о закрытии образовательных учреждений на карантин – как отдельных школ, так и всех сразу. Занятия якобы должны прекратиться с 27 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в пресс-службе горздрава о карантине ничего не знают: «Ситуация стабильная, заболеваемость по всем группам населения снизилась на 20%, городской штаб по гриппу не собирался», – сообщили в ведомстве.

В комитете по делам образования прокомментировать ситуацию не смогли.

Информацию о карантине в Челябинске опровергают и в областном правительстве, отмечая, что источником могло послужить сообщение годичной давности: напомним, 26 января 2016 года недельный карантин был введен во всех школах и детских садах Южного Урала. На сегодняшний день учебный процесс остановлен только в 7 муниципалитетах. Челябинск к ним не относится.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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