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Челябинск

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Публикации за 26.01.17

«Закон не работает»: южноуральская полиция призывает к ужесточению мер против пьяных водителей

«Закон не работает»: южноуральская полиция призывает к ужесточению мер против пьяных водителей

Южноуральская полиция призывает к ужесточению мер против пьяных водителей.

Как передает корреспондент РИА , введение уголовной ответственности для водителей, повторно задержанных за рулем в состоянии алкогольного опьянения, пока не принесло результатов. Об этом заявил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

Число преступлений, квалифицируемых по новой статье уголовного кодекса, продолжит расти в 2017 году, признал руководитель полицейского главка. «Законодатель поторопился отнести это деяние к преступлениям небольшой тяжести, – сетует Андрей Сергеев. – В прошлом году было зарегистрировано 4 тысячи правонарушений, но реальные сроки получили лишь 78 человек, и речь о действительно резонансных преступлениях. Каждые выходные мы задерживаем 200-250 человек. Это страшная цифра. Каждый из них – потенциальный убийца».

«Новый День – Челябинск» , и

По словам начальника регионального ГУ МВД, единственным выходом из ситуации может стать лишь дальнейшее ужесточение мер.

Челябинск, Виктор Елисеев

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