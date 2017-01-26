В пяти южноуральских муниципалитетах дети лишены бесплатной стоматологической помощи

Публикации за 26.01.17

В пяти территориях Челябинской области дети лишены бесплатной стоматологической помощи. В остальных муниципалитетах ждать приходится по полгода или стоять в очередях за талонами с 2-х часов ночи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на Южном Урале стартуют благотворительная программа «Детские улыбки России», в рамках которой несколько сотен детей смогут получить бесплатную квалифицированную помощь стоматологов и ортодонтов.

Ее участниками станут школьники из социально незащищенных слоев населения: многодетных, неполных, малообеспеченных семей. По словам начальника управления организации медицинской помощи детям и матерям регионального минздрава Людмилы Подлубной, уже сформированы списки из юных жителей Сосновского, Коркинского, Еткульского, Красноармейского районов, Копейска. Всего 270 человек. Участниками благотворительной программы станут и челябинцы, их число пока не известно.

По словам инициатора акции, президента стоматологической ассоциации России Владимира Садовского, главный упор будет сделан на профилактику, поскольку правильный уход за зубами может решить проблему лечения.

Специалисты утверждают: минимум, что могут сделать родители для сохранения здоровья зубов своих детей – это два раза в год привести ребенка на профилактический осмотр к стоматологу. Однако на сегодняшний день ситуация с детской стоматологической помощью в Челябинской области такова, что попасть на прием к бесплатному доктору даже для того, чтобы вылечить зуб, становится практически невозможно.

Так, в Златоусте родители занимают очередь за бесплатными талонами в детскую стоматологию с 2-х часов ночи.

В Копейске, где введена электронная запись, свободных часов приема дожидаются по полгода. Даже если у ребенка разболелся зуб, в детской стоматологии предлагают установить временную пломбу и снова отправляют в электронную очередь.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Более того, по данным главного внештатного стоматолога Челябинской области Ильи Сандакова, в 5 муниципалитетах региона (называть их эксперт отказался) вообще нет детских зубных врачей. Несовершеннолетним жителям этих территорий оказывают лишь неотложную стоматологическую помощь взрослые доктора.

О каких профилактических визитах к врачам может идти речь в данной ситуации, учитывая, что значительная часть жителей региона не имеют возможности пользоваться услугами частных клиник, остается загадкой.

По словам представителей минздрава области, главная причина сложившегося положения – дефицит кадров. В целом, на Южном Урале достаточное число стоматологов, но работать с детьми в муниципальных и областных поликлиниках никто не хочет.

Главный детский стоматолог Челябинска Юлия Лыскова сообщила, что Южно-Уральский медицинский университет ежегодно выпускает около 80 специалистов, большая удача, если в детские поликлиники из них пойдут работать 2-3 человека.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 26.01.17

«Закон не работает»: южноуральская полиция призывает к ужесточению мер против пьяных водителей. / Челябинские школьники хотят на карантин. Но придется учиться. / Южноуралец около суток боролся в горах со снегом и морозом. Выжил. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»