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Челябинск

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Публикации за 26.01.17

Половина челябинцев не чувствует никаких позитивных изменений в жизни города

Половина челябинцев не чувствует никаких позитивных изменений в жизни города

Более 40% жителей Челябинска не заметили позитивных изменений в жизни города в 2016 году. Таковы данные опроса, проведенного лабораторией челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

Как передает корреспондент РИА , мужчины более категоричны: они чаще женщин заявляли об отсутствии улучшений. Весьма пессимистично, независимо от пола, настроены жители Тракторозаводского и Металлургического районов. Авторы исследования отмечают, что такие результаты «являются довольно тревожным сигналом для городской власти».

Отметим, что 22,5% респондентов указали на высокий уровень спортивных и культурно-массовых мероприятий, правда качеством других услуг в сфере культуры и досуга довольны не более 7%. 17,5% заметили позитивную тенденцию в благоустройстве (речь об озеленении и детских площадках), усилия власти по ремонту и строительству дорог, усиленно демонстрируемые в течение последнего года, оценили лишь 14% респондентов. Борьбу с коррупцией заметил лишь каждый двадцатый.

Улучшения экологической обстановки не почувствовал никто.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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