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Публикации за 26.01.17

Железное месиво: на трассе М-5 столкнулись 4 автомобиля (ВИДЕО)

Железное месиво: на трассе М-5 столкнулись 4 автомобиля (ВИДЕО)

На федеральной трассе М-5 произошла массовая авария.

Как сообщили корреспонденту РИА в управлении ГИБДД по Челябинской области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на 1714 километре трассы Москва – Челябинск.

Во время снегопада 62-летний водитель «Ford Focus» превысил скорость и не справился с управлением. Машина, пробив ограждение, вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком «Volvo». От удара фура опрокинулась, и в нее врезались «Skoda Octavia» и КамАЗ с полуприцепом.

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В результате ДТП половина трассы оказалась перекрыта железным месивом из автомобилей. На данном участке было организовано реверсивное движение по свободной полосе. Работы по расчистке трассы завершились только к полудню.

По данным сотрудников ГИБДД, в аварии пострадал лишь 23-летний водитель «Volvo».

По факту ДТП проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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