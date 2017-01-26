NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 26.01.17

В Челябинске погубившего пенсионерку водителя трамвая осудили условно

В Челябинске погубившего пенсионерку водителя трамвая осудили условно

В Челябинске вынесли приговор водителю трамвая, сбившему пешехода на «зебре».

Как сообщили РИА в прокуратуре области, трагический инцидент произошел 20 июля 2016 года на улице 1-ой Пятилетки.

Водитель трамвая, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, своевременно не снизила скорость и не остановилась. В результате вагоновожатая совершила наезд на 67-летнюю женщину.

3 сентября пенсионерка скончалась в ГКБ №8 от травмы головы, полученной в ДТП.

По факту нарушения водителем трамвая правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.

Вагоновожатая после аварии принесла извинения пенсионерке и ее внучке. После смерти пешехода МУП «ЧелябГЭТ» передал семье 20 тысяч рублей на погребение.

«Новый День – Челябинск» , и

Внучка погибшей челябинки заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако государственный обвинитель выступил против. В результате суд встал на сторону прокуратуры.

Поскольку вагоновожатая признала свою вину, дело рассмотрели в особом порядке.

Тракторозаводский районный суд приговорил женщину к 1,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 26.01.17

Ученые нашли воду и метан на ближайшем «близнеце» Земли. / Половина челябинцев не чувствует никаких позитивных изменений в жизни города. / В пяти южноуральских муниципалитетах дети лишены бесплатной стоматологической помощи.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter