В Челябинске погубившего пенсионерку водителя трамвая осудили условно

Публикации за 26.01.17

В Челябинске вынесли приговор водителю трамвая, сбившему пешехода на «зебре».

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре области, трагический инцидент произошел 20 июля 2016 года на улице 1-ой Пятилетки.

Водитель трамвая, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, своевременно не снизила скорость и не остановилась. В результате вагоновожатая совершила наезд на 67-летнюю женщину.

3 сентября пенсионерка скончалась в ГКБ №8 от травмы головы, полученной в ДТП.

По факту нарушения водителем трамвая правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.

Вагоновожатая после аварии принесла извинения пенсионерке и ее внучке. После смерти пешехода МУП «ЧелябГЭТ» передал семье 20 тысяч рублей на погребение.

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Внучка погибшей челябинки заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Однако государственный обвинитель выступил против. В результате суд встал на сторону прокуратуры.

Поскольку вагоновожатая признала свою вину, дело рассмотрели в особом порядке.

Тракторозаводский районный суд приговорил женщину к 1,5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 2 года, с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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