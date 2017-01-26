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Челябинск

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Публикации за 26.01.17

Пьяные южноуральцы совсем распустились: убивают и калечат всех подряд

Пьяные южноуральцы совсем распустились: убивают и калечат всех подряд

Южноуральцы все чаще совершают особо тяжкие преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает корреспондент РИА , в январе 2017 года на 20% выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

По словам руководителя полицейского главка, эта опасная тенденция прослеживалась и в 2016 году. «Буквально перед новогодними праздниками произошло два двойных убийства, – напомнил он. – С начала года увеличилось число фактов нанесения тяжкого вреда здоровью. Все чаще многодневные возлияния заканчиваются тем, что кто-нибудь или убивает, или избивает своих собутыльников. Был даже случай, когда пострадали сразу шесть человек».

Резкий рост преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, ставит вопрос об ужесточении мер в отношении таких преступников. «Можно к этому относиться, как к шутке, – отметил Андрей Сергеев. – Но ввели законодатели же принудительное лечение от наркомании. Думаю, и в данном случае можно говорить о принуждении к лечению».

«Новый День – Челябинск» , и

Не обошел вниманием начальник полицейского главка и работу открывшегося в Челябинске после новогодних каникул вытрезвителя (первого в УрФО, напомнил Андрей Сергеев). Деятельность учреждения уже вошла в колею. Ежедневно в вытрезвитель доставляют в среднем около 15 подгулявших челябинцев. В выходные эта цифра возрастает до 20-25 человек. Здесь же руководство ГУ МВД совместно с мэрией планирует вести работу по наркологической реабилитации «клиентов».

Кроме того, до конца 2017 года аналогичное учреждение планируется открыть в Магнитогорске. Оно будет размещено в отдельном здании на территории одной из больниц.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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