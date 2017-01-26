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Челябинск

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Публикации за 26.01.17

Жительница Кыштыма не платила за «коммуналку», чтобы купить автомобиль

Жительница Кыштыма не платила за «коммуналку», чтобы купить автомобиль

Жительница Кыштыма вместо оплаты коммунальных услуг откладывала деньги на машину.

Как передает корреспондент РИА , судебные приставы взыскали с одной из горожанок в пользу управляющей компании 130 тысяч рублей.

Это не составило труда: необходимая сумма была автоматически списана с банковского счета должницы. По информации «Кыштымского рабочего», деньги женщина копила на автомобиль.

«Новый День – Челябинск» , и

В декабре, после внедрения электронного документооборота, процедура взыскания долгов значительно упростилась, отмечают приставы. База автоматически выявляет банковские счета должников и в течение суток происходит списание денежных средств. В итоге по долгам за ЖКУ только в декабре 2016 года приставам удалось взыскать с кыштымцев в пользу управляющих компаний 2 миллиона 225 тысяч рублей, в то время как в предыдущие годы, общая сумма взысканий не превышала одного миллиона.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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