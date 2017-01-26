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Челябинск

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Публикации за 26.01.17

Жительница Миасса пыталась пополнить банковский счет фальшивой купюрой (ФОТО)

Жительница Миасса пыталась пополнить банковский счет фальшивой купюрой (ФОТО)

В Миассе клиентка одного из банков пришла в кассу с фальшивой купюрой.

Как сообщили РИА в отделе МВД по Миассу, инцидент произошел 25 января в одном из банков, расположенном на проспекте Автозаводцев.

«Новый День – Челябинск» , и

Жительница города собиралась пополнить банковский счет. Однако, принимая деньги, кассир обнаружил фальшивую пятитысячную купюру.

Новый День: Жительница Миасса пыталась пополнить банковский счет фальшивой купюрой (ФОТО)

Преступники сделали банкноту без особого старания: серебристая полоска просто отклеилась. Женщина рассказала, что получила купюру за границей при обмене иностранной валюты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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