Жительница Миасса пыталась пополнить банковский счет фальшивой купюрой (ФОТО)

Публикации за 26.01.17

В Миассе клиентка одного из банков пришла в кассу с фальшивой купюрой.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе МВД по Миассу, инцидент произошел 25 января в одном из банков, расположенном на проспекте Автозаводцев.

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Жительница города собиралась пополнить банковский счет. Однако, принимая деньги, кассир обнаружил фальшивую пятитысячную купюру.

Преступники сделали банкноту без особого старания: серебристая полоска просто отклеилась. Женщина рассказала, что получила купюру за границей при обмене иностранной валюты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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