Южноуралец «наварил» 70 миллионов рублей на гособоронзаказе

Публикации за 26.01.17

В Челябинской области вынесли приговор предпринимателю за аферу с ремонтом военных грузовиков на 70 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в Миасском городском суде, директор ООО «Урал-УТС», занимающегося ремонтом автомобилей, признан виновными в особо крупном мошенничестве.

Установлено, что бизнесмен заключил контракт с ОАО «Спецремонт» на обслуживание военных грузовиков «Урал» в рамках гособоронзаказа. В 2012-2014 годах часть денег, полученных по договору, директор обналичил и присвоил себе, а часть потратил на собственную фирму. В результате был причинен ущерб на сумму более 70 миллионов рублей, а военные грузовики так и остались неисправными.

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Миасский городской суд приговорил предпринимателя к 4 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, с бизнесмена взыскали более 65 миллионов рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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