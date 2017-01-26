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Челябинск

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Публикации за 26.01.17

В Магнитогорске «Волга» сбила женщину с ребенком на «зебре»

В Магнитогорске «Волга» сбила женщину с ребенком на «зебре»

Южноуральский водитель-пенсионер сбил даму с ребенком на пешеходном переходе.

Как передает корреспондент РИА , ДТП случилось утром 25 января на улице Строителей.

64-летний водитель автомобиля «ГАЗ-31105» совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших дорогу по нерегулируемому переходы.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате аварии пострадал 10-летний мальчик и 45-летняя женщина.

Ребенок направлен на амбулаторное лечение, горожанка госпитализирована в отделение травматологии.

По факту аварии проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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