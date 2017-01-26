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Публикации за 26.01.17

Американские ученые вывели муравьев-социопатов

Американские ученые вывели муравьев-социопатов

В США биологи создали муравьев-мутантов, отказывающихся общаться с сородичами.

Как передает корреспондент РИА , ученые из Рокфеллеровского университета вывели первых в мире генетически модифицированных муравьев.

С их помощью они поняли, каким образом эти насекомые контактируют друг с другом и создают колонии.

Сначала биологи расшифровали геном муравья Ooceraea biroi и, проанализировав активность ДНК, обнаружили высокий уровень экспрессии генов, отвечающих за обоняние. Затем ученые вывели насекомых, в которых данные гены были «выключены». Мутантов, помеченных цветными маркерами, выпустили в лабораторный муравейник.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате выяснилось, что насекомые, лишенные обонятельных рецепторов, избегали сородичей и предпочитали одиночество.

Американские биологи пришли к выводу, что эволюция рецепторов в усиках насекомых способствовала развитию у них социальности, сообщает «Lenta.ru».

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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