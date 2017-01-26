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Публикации за 26.01.17

ММК вышел в плюс: по итогам 2016 года металлурги показали рост производства

ММК вышел в плюс: по итогам 2016 года металлурги показали рост производства

ММК рассчитывает на рост спроса в 2017 году.

Как сообщили РИА в пресс-службе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», общее производство стали в Группе ММК в четвертом квартале снизилось на 0,7% к показателям третьего квартала, составив 3 миллиона 157 тысяч тонн. Вместе с тем, в годовом выражении производство выросло на 2,5% – до 12 миллионов 544 тысяч тонн.

Производство продукции с высокой добавленной стоимостью также выросло по итогам года – на 1,5% (5 миллионов 200 тысяч тонн). При этом доля этой продукции в общем объеме производства холдинга сократилась с 46,7% до 45,8%.

Ослабление спроса на сталь на внутреннем рынке в 2016 годе относительно прошлого года было полностью компенсировано за счет переориентации части отгрузки на экспортные рынки. По итогам 12 месяцев отгрузки в экспортном направлении выросли на 19,4%, а доля таких продаж в общем объеме реализации составила 27,3%.

По итогам 2016 года компании удалось увеличить общий объем отгрузки товарной продукции на 2,8% по сравнению с 2015 годом и довести его до 11 миллиона 325 тысяч тонн.

Сезонное ослабление спроса на прокат строительного назначения привело к сокращению отгрузок сортового проката в 4 квартале на 9,2% к уровню прошлого квартала, до 411 тысяч тонн. Тем не менее, по итогам 12 месяцев 2016 года отгрузки сортового проката выросли к уровню прошлого года на 1,6% и составили 1 миллион 730 тысяч тонн.

«По итогам 2016 года менеджмент компании отмечает замедление темпов снижения металлопотребления в России, – заявили в пресс-службе холдинга. – Признаки улучшения ситуации в ряде отраслей позволяют ожидать начало процесса восстановления внутреннего спроса и сохранение ценовых премий в течение 2017 года. Тем не менее, ожидается, что спрос в 1 квартале 2017 года будет находиться под давлением обычных сезонных факторов».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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