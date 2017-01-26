Доигралась: мошенники лишили озерчанку-трейдера 25 тысяч рублей

Публикации за 26.01.17

В Челябинской области интернет-мошенники лишили женщину-трейдера 25 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полицию Озерска обратилась 58-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников.

Некоторое время назад она играла на бирже в Интернете. Этим и воспользовались преступники. Ей позвонил мужчина, представившийся менеджером компании, занимающейся бинарными опционами и возвратом средств, якобы застрахованных на интернет-биржах.

Продолжив общение в «Скайпе», неизвестный благодетель предложил озерчанке помощь в возврате денег, потерянных при игре на бирже. Для этого, по его словам, нужно было лишь зарегистрироваться на определенном сайте и выполнить ряд нехитрых операций.

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По информации U24.Ru, под диктовку мошенников женщина указала полные данные своей банковской карты и подтвердила перевод с ее счета 25 тысяч 315 рублей. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

По факту мошенничества сотрудниками полиции УМВД Озерска возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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