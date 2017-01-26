Все для Китая: в Башкирии к 2020 году создадут 108 миллионов рабочих мест

Публикации за 26.01.17

В Башкирии намерены за 4 года создать 108 миллионов рабочих мест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видео с выступлением главы Белорецкого района Владислава Миронова на одном из совещаний набирает популярность в Интернете. Чиновник требует создать к 2020 году в муниципалитете, население которого чуть превышает 100 тысяч человек… 108 миллионов рабочих мест.

«Мы должны к 2020 году создать 108 миллионов рабочих мест. Я не ошибся! Именно 108 миллионов рабочих мест, – заявляет г-н Миронов. – У нас должны работать 108 миллионов пчёл. Они должны собирать мёд, который мы должны поставлять на китайский рынок».

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Пользователи вовсю потешаются над словами главы района. «Еще всем рабочим выдать трудовые книжки!» – требует один из зрителей. А другие гадают, потребуется ли для выполнения плана привлекать залётных пчёл-мигрантов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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