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Челябинск

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Публикации за 26.01.17

Смог расползается по Челябинской области

Смог расползается по Челябинской области

Режим неблагоприятных метеоусловий на Южном Урале объявлен в четырех городах.

Как сообщили агентству в Челябинском ЦГМС, с 19 часов 26 января до 16 часов 27 января в Челябинске и Коркино будут сохраняться метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

«В связи с неблагоприятными для рассеивания вредных примесей метеоусловиями, объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», – заявляют синоптики.

Кроме того, режим НМУ на ближайшие сутки объявлен также в Карабаше и Троицке.

«Новый День – Челябинск» , и

Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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