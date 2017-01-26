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Публикации за 26.01.17

Ученые нашли в янтаре таинственное насекомое

Ученые нашли в янтаре таинственное насекомое

Исследователи обнаружили в янтаре уникальное насекомое.

Как передает корреспондент РИА , чтобы классифицировать находку, ученым пришлось выделить отдельный отряд насекомых.

Существо обнаружили в янтаре исследователи Университета штата Орегон, сообщает Science Daily. Возраст находки оценивается в 100 миллионов лет. Оказалось, что небольшое насекомое женского пола, которое, скорее всего, обитало в трещинах деревьев, где его сородичи питались клещами, червями или грибами. Небольшое по размеру, оно вместе с тем имело устрашающий вид.

Новый День: Ученые нашли в янтаре таинственное насекомое

При этом исследователи отмечают, что насекомое имеет набор особенностей, который попросту не совпадает ни с одним известным биологическим видом. Самой необычной чертой насекомого является треугольная голова с выпученными глазами. Вершина треугольника лежит в основании шеи, что позволяло животному видеть почти на 180 градусов вокруг себя.

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Уникальность нового насекомого настолько велика, что ученым пришлось ввести в классификацию новый отряд. Отметим, ранее почти миллион известных науке видов насекомых подразделялись на 31 отряд.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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