В южноуральской запретке ураган разворотил стену новостройки (ФОТО)

Публикации за 26.01.17

В Трехгорном ураган едва не снес новостройки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фото с развороченной стеной новостройки жители Трехгорного в социальной сети. «Доброе утречко, – подписался автор. – Последствия сегодняшнего урагана. Будьте аккуратнее. До сих пор слетает».

Как оказалось, сильный ветер, одолевавший горожан, разодрал теплоизоляционную обшивку здания, расположенного по улице Строителей, и она посыпалась вниз вместе с металлическими креплениями.

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«Эти дома на самом ветродуе стоят, – рассказала в комментарии одна из участниц сообщества. – Ночью так колбасило природу, я думала у нас и крышу снесет».

Челябинск, Виктор Елисеев

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