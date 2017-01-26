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Челябинск

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Публикации за 26.01.17

Челябинская школьница получила тяжелую травму на уроке физкультуры

Челябинская школьница получила тяжелую травму на уроке физкультуры

В Челябинске школьница получила тяжелую травму на уроке физкультуры.

Как передает корреспондент РИА , девочка споткнулась, ударилась о стену и сломала обе руки. Родители утверждают, что пол в спортзале не отвечает санитарным нормам и требованиям безопасности. СУ СКРФ по Челябинской области начало проверку инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.01.17

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