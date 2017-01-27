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Публикации за 27.01.17

В Снежинске экс-чиновники, устроившие стрельбу в детском лагере, отделались условными сроками

В Снежинске экс-чиновники, устроившие стрельбу в детском лагере, отделались условными сроками

В Челябинской области вынесли приговор двум бывшим сотрудникам управления образования, открывшим стрельбу в детском лагере.

Как уже сообщал , резонансный инцидент произошел вечером 2 июня 2016 года на территории лагеря «Орленок» в Снежинске, где проходили учебные сборы старшеклассников. Двое подвыпивших руководителей мероприятия – сотрудники городского управления образования – юрист и старший инспектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, открыли огонь из пневматического оружия по стенам и окнам жилых корпусов, в которых находились дети. Затем они вошли в помещение и, стреляя вверх, приказали перепуганным школьникам лечь на пол. Дети позвонили родителям, а те вызвали полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по 213 статье УК РФ (хулиганство). Буйных чиновников тут же уволили. Позже уволили и начальника образования Снежинска.

«Новый День – Челябинск» , и

Пресс-служба СУ СК России по Челябинской области сообщает, что по данному делу суд вынес обвинительный приговор. Каждому из экс-чиновников назначено наказание в виде 1,5 лет условного лишения свободы с лишением права заниматься педагогической деятельностью на указанный срок.

В ходе расследования уголовного дела следователь внес главе администрации Снежинска представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 27.01.17

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