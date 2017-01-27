В Челябинске столкнулись троллейбус и три «легковушки», пострадал ребенок

Публикации за 27.01.17

В Челябинске в массовой аварии с участием троллейбуса пострадал ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в 7:50 на улице Новороссийской.

Столкнулись как минимум четыре транспортных средства: троллейбус, автомобили «Toyota», «Volkswagen» и «Лада Калина». Известно, что в результате ДТП пострадал маленький пассажир «Toyota». Более подробную информацию сотрудники ГИБДД обещали предоставить позже.

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Отметим, из-за аварии на одной из главных магистралей Ленинского района образовалась огромная пробка в утренний час пик.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 27.01.17

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