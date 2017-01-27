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Челябинск

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Публикации за 27.01.17

На Южном Урале продолжают закрывать школы на карантин

На Южном Урале продолжают закрывать школы на карантин

Школьники двух городов Челябинской области ушли на карантин.

Как сообщили РИА в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района, занятия приостановлены во всех школах и учреждениях дополнительного образования Катав-Ивановска и Юрюзани.

26 января в районной администрации прошел штаб по гриппу. По данным заместителя начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Челябинской области в Ашинском и Катав-Ивановском районах Светланы Вороновой за 4 неделю продолжается рост заболеваемости.

С 23 по 25 января зарегистрировано 313 случаев ОРВИ. Среди заболевших дети составляют 82%, взрослые – 18%. Уровень заболеваемости среди взрослого населения вырос на 3%, среди детей от 1 года до 2 лет – на 20,8%, детей от 3 до 6 лет – на 21%, среди школьников с 7 до 14 лет – на 80%, среди подростков – в 2 раза.

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«В районную больницу Катав-Ивановска госпитализирован 21 человек с диагнозом ОРВИ, из них 10 детей, 2 беременных женщины. Тяжелых больных с гриппом и ОРВИ в инфекционных отделениях нет», – отметил Алексей Борисенков, главный педиатр Катав-Ивановского района.

По итогам заседания решено приостановить учебный процесс в общеобразовательных школах и организациях дополнительного образования детей в Катав-Ивановске и Юрюзани с 27 января по 5 февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.01.17

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