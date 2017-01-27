«Битва титанов»: в Магнитогорске трамвай врезался в автобус (ФОТО)

Публикации за 27.01.17

В Магнитогорске автобус и трамвай не поделили дорогу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня около 9 часов утра на улице Советской.

Электротранспорт столкнулся с междугородним рейсовым автобусом, пытавшимся проскочить через трамвайные пути.

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В отделе пропаганды городского управления ГИБДД сообщили, что водители отказались от оформления ДТП, пострадавших нет. Были ли в автобусе пассажиры – неизвестно.

Отметим, из-за ДТП было временно приостановлено движение трамваев в обе стороны.

Фотография группы «На дорогах Магнитки» (VK)

Челябинск, Юлия Малецкая

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