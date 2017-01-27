Челябинец, ежегодно грабивший один и тот же банк, получил 8,5 лет «строгача»

Публикации за 27.01.17

Челябинец, три года подряд грабивший одно и то же отделение банка, проведет в колонии восемь с половиной лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры области, Советский районный суд признал южноуральца виновным в разбое в особо крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что мужчина изучил принцип работы и охраны темпо-кассы по обслуживанию юридических лиц отделения «Альфа-Банка», расположенного по улице Доватора.

В декабре 2014 года он с закрытым шарфом лицом забежал в отделение и, угрожая электрошокером, забрал у менеджера ключи от кассы, откуда вытащил более 565 тысяч рублей.

В сентябре 2015 года он вновь ворвался в это отделение, на сей раз с пистолетом-зажигалкой. Угрожая сотруднице банка, преступник прошел в помещение кассы для обслуживания юридических лиц. Однако в кассе оказалось всего 320 рублей 85 копеек. Огорченный таким поворотом событий челябинец бросил деньги и скрылся.

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Наконец, в октябре 2016 года южноуралец снова напал на «любимое» отделение. На этот раз, чтобы скрыть лицо, он надел мотоциклетный шлем и вооружился электрошокером. Преступник забежал в помещение, где в это время находились два менеджера и охранник банка. На столе в это время стояла инкассаторская сумка с более чем пятью миллионами рублей. Разбойник дважды ударил электрошокером охранника банка, но на помощь пострадавшему пришел клиент банка, скрутивший налетчика.

Суд приговорил челябинца к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судья удовлетворил исковые требования банка о взыскании с осужденного причиненного материального ущерба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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