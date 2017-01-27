На Южном Урале бык убил женщину: управляющий фермой предстанет перед судом

Публикации за 27.01.17

В Челябинской области суд рассмотрит дело об убийстве быком сотрудницы животноводческого комплекса.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющего отделением №3 ООО «Заозерный». Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ).

17 августа 2016 года сотрудница животноводческого комплекса, расположенного недалеко от поселка Белоглинка в Варненском районе, вошла в загон для крупного рогатого скота, чтобы отобрать коров, подлежащих повторному осеменению. В этот момент на женщину напал бык-производитель и растерзал ее. Ответственность за смерть работницы возложили на управляющего фермой.

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По версии следствия, он допустил нарушение Правил по охране труда в животноводстве и Правил по охране труда в сельском хозяйстве, решив содержать в одном загоне с коровами быка-производителя.

Руководство ООО «Заозерный» оказало семье погибшей помощь в размере 100 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Варненский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Юлия Малецкая

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