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Публикации за 27.01.17

Южноуральский горнолыжный курорт заплатил 200 тысяч рублей покалечившейся школьнице

Южноуральский горнолыжный курорт заплатил 200 тысяч рублей покалечившейся школьнице

С горнолыжного курорта в Челябинской области взыскали 200 тысяч рублей в пользу травмировавшейся девочке.

Как сообщили РИА в УФССП России по Челябинской области, приставы Трехгорного перечислили родителям восьмилетней девочки, компенсацию морального вреда, взысканную судом с МУП «Гостиничный комплекс «Каменный цветок».

В декабре 2015 году ребенок получил серьезную травму ноги на трассе горнолыжного курорта.

В суде было установлено, что руководство комплекса не обеспечило туристам безопасных условий отдыха: полосы не были разделены, горнолыжники по склонам гор катались в беспорядочных направлениях. В результате девочка столкнулась с юношей и сломала ногу.

Стоит отметить, что решение суда о взыскании с курорта компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей было принято еще в феврале 2016 года.

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В отдел судебных приставов исполнительный документ поступил в декабре 2016 года.

Руководству предприятия было выставлено требование о погашении долга, счета организации были арестованы. Лишь спустя месяц МУП «Гостиничный комплекс «Каменный цветок» исполнил решение суда.

Челябинск, Юлия Малецкая

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