На российско-казахстанской границе в Челябинской области задержали иностранца-педофила

Публикации за 27.01.17

Южноуральские пограничники задержали иностранца, находившегося в международном розыске по подозрению в педофилии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» был задержан 18-летний гражданин Республики Узбекистан, пытавшийся попасть в Россию.

Иностранец находится в межгосударственном розыске по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Преступление узбек совершил на территории родной страны. В 2015 году подозреваемый скрылся от следствия.

Пограничники передали задержанного иностранца сотрудникам полиции.

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Всего за 2016 год на российско-казахстанской границе в Челябинской области было задержано 250 человек, находящихся в федеральном, межгосударственном или международном розыске.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 27.01.17

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