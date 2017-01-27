Южноуральские чиновники обвинили в деструктивной деятельности общественников, заступившихся за детей

Публикации за 27.01.17

Власти Кунашакского района обвинили муниципальную общественную палату в дестабилизации обстановки: чиновников всего лишь попросили решить проблему подвоза детей в школу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Кунашакском районе разгорается очередной скандал. В конце ноября 2016 года руководство общественной палаты муниципалитета направило обращение главам Кунашакского и Каслинского районов с просьбой решить проблему подвоза детей в школу.

Общественники узнали, что шесть юных жителей деревни Малая Кызылова вынуждены пешком добираться до школы в селе Новобурино, расположенном в трех километрах от дома.

Дело в том, что деревня находится в Каслинском районе, а ближайшая школа – в Кунашакском. В предыдущие учебные годы главам двух муниципалитетов как-то удавалось договариваться по поводу подвоза детей в учебное заведение.

Спустя два месяца после обращения к властям общественники так и не получили ответы из администраций, поэтому были вынуждены обратиться в прокуратуру.

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Администрация Кунашакского района попыталась разрешить неприятную для себя ситуацию старым проверенным способом – обвинила общественность в «деструктивной деятельности».

Так и не ответив на обращение муниципальной палаты, на официальном сайте администрации чиновники опубликовали статью под заголовком «Общественная палата Кунашакского района: во благо или во вред?».

Представители власти подчеркивают: «Перевозка данных учащихся не находится в ведении администрации Кунашакского района, и является прямой обязанностью администрации Каслинского района, которая обязана либо организовать перевозку детей, либо оплатить денежные средства Управлению образования района необходимые для перевозки учащихся, однако не один из этих вариантов администрацией г. Касли не выполнен» (орфография и пунктуация оригиналы сохранены, прим. «Новый День»).

Вместо того чтобы попытаться решить проблему детей, вынужденных ежедневно ходить пешком в соседнее село, чиновники возмущаются поведением председателя общественной палаты Радмиса Султанова.

«Р.К. Султанов как председатель общественной палаты должен был вникнуть в ситуацию, и способствовать её разрешению в виде рекомендательных писем в администрацию района. Вместо этого, Рамдис Кутдусович, не разобравшись с ситуацией, подает обращение в прокуратуру Кунашакского района, обвиняя Главу района в бездействии.

Вопрос зачем Председатель Палаты вносит раздор и пытается намеренно, а главное не обоснованно дестабилизировать обстановку – остается открытым, разве это является основным направлением работы палаты?! Ведь общественная палата создавалась для обращений граждан по волнующим вопросам и внесения рекомендаций в администрацию района для совместного их решения. В настоящее время палата генерирует псевдо поводы для разбирательств, и является источником сплетен и слухов, которые активно распространяются в интернет ресурсах района. Зачем тогда вообще нужна Общественная палата, если она не выполняет своих прямых функций, а напротив ведет деструктивную деятельность» (орфография и пунктуация оригиналы сохранены, прим. «Новый День»).

Жители Кунашакского района возмущены поведением местных чиновников, вступивших в открытый конфликт не только с оппозиционными общественными организациями, но даже с муниципальной общественной палатой, созданной самой властью.

Челябинск, Юлия Малецкая

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