В Челябинске наркоман заперся в квартире многоэтажки с гранатой

Публикации за 27.01.17

В Челябинске наркоман угрожал взорвать соседей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня в доме №37 по улице Марченко в Тракторозаводском районе.

По словам очевидцев, челябинец, находившийся в состоянии наркотического опьянения, закрылся в квартире с гранатой и грозился взорвать соседей. К месту ЧП прибыли сотрудники силовых ведомств, МЧС, спасатели, бригада скорой медицинской помощи. Жильцов дома эвакуировали.

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На данный момент операция завершена. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, комментируют ситуацию крайне скупо, заявляя лишь, что все обошлось без жертв.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.01.17

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