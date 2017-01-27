В центре Челябинске маршрутка снесла ограждение и врезалась в столб (ФОТО) / Есть пострадавшие

Публикации за 27.01.17

В Челябинске маршрутка врезалась в электроопору.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского управления ГИБДД, дорожная авария произошла сегодня в 10:30 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной.

Водитель автобуса «Форд», следовавшего по маршруту №128 (Копейск – Кардиоцентр), по неизвестным причинам не справился с управлением, маршрутку занесло и выбросило за пределы проезжей части. Пробив дорожное ограждение, автобус врезался в электроопору.

В результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, по некоторым данным, трех из них доставили в больницу. «Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В пресс-службе Челябинской Госавтоинспекции устанавливают точное число пострадавших. По факту ДТП проводится расследование.

Отметим, что вылетевшая с дороги маршрутка снесла часть ограждения. Его довольно быстро восстановили.

Но то ли не смогли правильно просчитать конструкцию, то ли новые секции оказались другого формата, но в ограждении осталась дыра.

Челябинск, Юлия Малецкая, Николай Бутов

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