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Челябинск

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Публикации за 27.01.17

В центре Челябинске маршрутка снесла ограждение и врезалась в столб (ФОТО) / Есть пострадавшие

В центре Челябинске маршрутка снесла ограждение и врезалась в столб (ФОТО) Есть пострадавшие

В Челябинске маршрутка врезалась в электроопору.

Как сообщили РИА в пресс-службе городского управления ГИБДД, дорожная авария произошла сегодня в 10:30 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной.

Водитель автобуса «Форд», следовавшего по маршруту №128 (Копейск – Кардиоцентр), по неизвестным причинам не справился с управлением, маршрутку занесло и выбросило за пределы проезжей части. Пробив дорожное ограждение, автобус врезался в электроопору.

Новый День: В центре Челябинске маршрутка снесла ограждение и врезалась в столб (ФОТО)

В результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, по некоторым данным, трех из них доставили в больницу. «Новый День – Челябинск» , и

В пресс-службе Челябинской Госавтоинспекции устанавливают точное число пострадавших. По факту ДТП проводится расследование.

Отметим, что вылетевшая с дороги маршрутка снесла часть ограждения. Его довольно быстро восстановили.

Новый День: В центре Челябинске маршрутка снесла ограждение и врезалась в столб (ФОТО)

Но то ли не смогли правильно просчитать конструкцию, то ли новые секции оказались другого формата, но в ограждении осталась дыра.

Новый День: В центре Челябинске маршрутка снесла ограждение и врезалась в столб (ФОТО)

Челябинск, Юлия Малецкая, Николай Бутов

Челябинск. Другие новости 27.01.17

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