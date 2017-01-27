Дышать придется через раз: в Челябинске продлили режим НМУ до вечера понедельника

Публикации за 27.01.17

Синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, продлятся в областном центре до 19 часов 30 января.

«В связи с метеоусловиями, неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы, объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», – заявляют синоптики.

Напомним, режим НМУ был введен в Челябинске с 13 часов 25 января. В первой половине января смог висел над городом больше недели.

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Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

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