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Челябинск

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Публикации за 27.01.17

Дышать придется через раз: в Челябинске продлили режим НМУ до вечера понедельника

Дышать придется через раз: в Челябинске продлили режим НМУ до вечера понедельника

Синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Как сообщили РИА в Челябинском ЦГМС, метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, продлятся в областном центре до 19 часов 30 января.

«В связи с метеоусловиями, неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы, объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», – заявляют синоптики.

Напомним, режим НМУ был введен в Челябинске с 13 часов 25 января. В первой половине января смог висел над городом больше недели.

«Новый День – Челябинск» , и

Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.01.17

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