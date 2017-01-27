Деньги, что ли, не нужны? Жители Кыштыма третий год не могут заплатить за электричество

Публикации за 27.01.17

Жители одного из домов Кыштыма третий год не платят за электричество. Но не по своей воле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Кыштыма Людмила Шеболаева получила сразу три обращения от жильцов дома №100 на улице Красной Звезды.

Южноуральцы пожаловались, что третий год не имеют возможности заплатить за электроэнергию: ни управляющая компания, ни сбытовая организация не выставляют им счета. Эта ситуация весьма беспокоит кыштымцев, так как долги за потребленную электроэнергию продолжают накапливаться. И весьма немалые: по информации «Кыштымского рабочего», платеж собственников комнаты в 13 квадратных метров достигает 500 рублей в месяц.

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Жители дома уже обращались к энергетикам с просьбой выставлять индивидуальные счета, но никакого ответа так и не получили. Глава Кыштыма пообещала им во всем разобраться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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