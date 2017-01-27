Златоустовцы украли у дворника-инвалида миллион рублей

Публикации за 27.01.17

В Челябинской области мошенники лишили всех сбережений социально неадаптированного инвалида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Кусе.

18-летний местный житель с рождения воспитывался в центре для инвалидов. Положенные социальные выплаты все это время перечислялись на его банковский счет. По достижению совершеннолетия молодого человека выпустили из социального учреждения, вручив банковскую карту с накопленными деньгами – 1 миллионом рублей.

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О том, что парень получил крупную сумму, узнали его знакомые из Златоуста. Они стали названивать юноше и под разными предлогами просили перевести им деньги, например, на оплату услуг адвоката. В результате с октября 2016 года по январь 2017-го аферисты стащили у инвалида все сбережения.

Юноша, осознавший, что его обманули, сообщил о случившемся директору Кусинского центра для инвалидов, где молодой человек работает дворником.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Личности преступников установлены. Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 27.01.17

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