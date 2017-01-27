Челябинцам показали, каким город будет в 2050 году (ФОТО) / Если идеи не постигнет участь метро

Публикации за 27.01.17

В конкурсе на лучшую градостроительную концепцию развития центра Челябинска победила работа голландских архитекторов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске подведены итоги Всероссийского конкурса на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию развития исторического центра в границах улиц Тимирязева, Сони Кривой, Энгельса, Братьев Кашириных, Российская.

Напомним, по итогам квалификационного отбора во второй тур прошли пять конкурсантов: Dе Architekten Cie (Амстердам, Нидерланды), ГАУ «НИиПИ Градплан города Москвы» (Москва), ООО «АМ «Атриум» (Москва), ООО «Яузапроект» (Москва) и ArchitectURAL Studio «SW» (Челябинск). В конце августа для них была организована экскурсия по Челябинску. Участники смогли лично познакомиться с городом и его историей, получить исходные данные для дальнейшей работы.

До нового 2017 года конкурсанты представили готовые концепции. После январских каникул экспертная комиссия рассмотрела проекты и выбрала лучшие из них.

Первое место и премию в 1,5 миллиона рублей получила концепция, разработанная голландскими архитекторами. Она предполагает обновление городской сети: разработчики проекта предлагают снизить автомобильный трафик, добавить улицам зелени и оборудовать велодорожки.

Кроме того, должна произойти трансформация кварталов: на смену строившимся на протяжении десятилетий зданиям различной этажности должны прийти ультрасовременные высотки. Таким образом, даже при увеличении плотности населения в центре города удастся высвободить под общественные пространства существенные площади внутри кварталов.

Второе место и 1,25 миллиона рублей достались архитектурной мастерской «Атриум» из Москвы, решившей превратить Челябинск в наукоград. Москвичи предложили построить в указанных границах научно-инновационный центр и торгово-развлекательный квартал.

Таким авторы проекта видят Челябинск в 2050 году

Кроме того, архитекторы посоветовали более интенсивно застраивать центр города жилыми зданиями, а для исторической части разработать туристические маршруты.

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Третье место и премию в 500 тысяч рублей присудили архитектурной студии SW из Челябинска. Местные участники не стали особенно фантазировать и оттолкнулись от действующего градостроительного плана. В концепции есть и долгое время обсуждаемый остров-сад, и музей искусств, и рекреационные зоны по обеим сторонам Миасса, и анонсированный уже деловой центр.

Изюминкой проекта можно назвать предложение построить два десятка мостов через реку и убрать большую часть дороги по улице Братьев Кашириных в подземный тоннель, обеспечив непрерывное движение. За счет тоннеля предполагается разгрузить трафик на остальных улицах центра Челябинска, а потому площадь дорог и парковок можно будет сократить с 22% до 18%. Возможно, это своеобразный ответ на действия городских чиновников, развернувших в минувшем году масштабную кампанию по строительству парковок именно в центре города.

Создание новых объектов челябинцы предполагают, прежде всего, на депрессивных территориях (склады, промзоны и прочее), которые занимают сегодня 27% площади в центре города. Кроме того, авторы концепции предлагают увеличить площадь покрытия для пешеходов с нынешних 17% до 27% и площадь рекреационных территорий – с 10% до 19%.

Как заявил в ходе награждения победителей глава Челябинска Евгений Тефтелев, все три проекта будут предлагаться инвесторам, и все они будут реализованы «в какой-то мере». О том, как долго челябинцам придется ждать их воплощения, можно судить по восклицанию председательствовавшего в жюри конкурса президента Союза архитекторов России Николая Шумакова: «Сегодня – большой праздник в Челябинске! 25 лет назад в городе началось строительство метрополитена…»

Идеи этих проектов тоже могут использовать

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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