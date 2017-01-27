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Челябинск

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Публикации за 27.01.17

«Жить стало лучше»: южноуральский губернатор снизил прожиточный минимум

«Жить стало лучше»: южноуральский губернатор снизил прожиточный минимум

Губернатор Челябинской области снизил величину прожиточного минимума в регионе.

Как передает корреспондент РИА , соответствующее постановление губернатор Борис Дубровский подписал 25 января. Сегодня оно размещено на официальном сайте правительства.

Согласно документу, по итогам четвертого квартала 2016 года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 8 тысяч 984 рубля, что на 311 рублей меньше, чем раньше.

«Новый День – Челябинск» , и

Теперь для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 9 тысячам 616 рублям, для пенсионеров – 7 тысячам 459 рублям, для детей 9 тысячам 158 рублям.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.01.17

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