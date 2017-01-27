«Жить стало лучше»: южноуральский губернатор снизил прожиточный минимум

Публикации за 27.01.17

Губернатор Челябинской области снизил величину прожиточного минимума в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующее постановление губернатор Борис Дубровский подписал 25 января. Сегодня оно размещено на официальном сайте правительства.

Согласно документу, по итогам четвертого квартала 2016 года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 8 тысяч 984 рубля, что на 311 рублей меньше, чем раньше.

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Теперь для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 9 тысячам 616 рублям, для пенсионеров – 7 тысячам 459 рублям, для детей 9 тысячам 158 рублям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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