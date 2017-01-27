NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 27.01.17

В Троицке маршрутка переехала школьницу

В Троицке маршрутка переехала школьницу

В Троицке 10-летняя девочка соскользнула прямо под колеса маршрутки.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня, 27 января, около 11:00 на остановке «Переезд» на улице Насонкина.

По словам очевидцев, школьница вышла из маршрутки, поскользнулась и упала. Водитель не заметил этого и начал движение, проехав задним колесом по ноге девочки.

«На остановке очень скользко, и на месте маленькой девочки мог оказаться, кто угодно, – цитирует U24.Ru свидетеля происшествия. – Я тут же сообщил в полицию и побежал за маршруткой, которая поехала. Водитель, увидев меня, остановился, узнал, в чем дело, высадил пассажиров, и мы повезли девочку в больницу. Медики диагностировали перелом».

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.01.17

«Жить стало лучше»: южноуральский губернатор снизил прожиточный минимум. / Златоустовцы украли у дворника-инвалида миллион рублей. / Челябинцам показали, каким город будет в 2050 году (ФОТО). Если идеи не постигнет участь метро.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter