В Троицке маршрутка переехала школьницу

Публикации за 27.01.17

В Троицке 10-летняя девочка соскользнула прямо под колеса маршрутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 27 января, около 11:00 на остановке «Переезд» на улице Насонкина.

По словам очевидцев, школьница вышла из маршрутки, поскользнулась и упала. Водитель не заметил этого и начал движение, проехав задним колесом по ноге девочки.

«На остановке очень скользко, и на месте маленькой девочки мог оказаться, кто угодно, – цитирует U24.Ru свидетеля происшествия. – Я тут же сообщил в полицию и побежал за маршруткой, которая поехала. Водитель, увидев меня, остановился, узнал, в чем дело, высадил пассажиров, и мы повезли девочку в больницу. Медики диагностировали перелом».

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В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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