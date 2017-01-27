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Челябинск

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Публикации за 27.01.17

Экс-прокурор, ветеран-афганец, чиновник обладминистрации: на пост главы Копейска претендуют 5 человек

Экс-прокурор, ветеран-афганец, чиновник обладминистрации: на пост главы Копейска претендуют 5 человек

Пять человек претендуют на участие в конкурсе на должность главы Копейска.

Как уже сообщал , 18 января городское собрание депутатов объявило о проведении конкурса по отбору кандидатов на пост мэра в связи со скоропалительной отставкой только что избранного главы Валерия Устинова. Чиновник, не проработавший в должности и трех недель, заявил об уходе в конце декабря прошлого года.

На сегодняшний день документы на участие в конкурсе подали 5 человек: бывший заместитель прокурора Челябинской области Владимир Можин, председатель правления Челябинского Общественного фонда инвалидов войны в Афганистане Булат Ахметгаянов, руководитель УК «Горводоканал-Копейск» Николай Сединкин, сотрудник ФГУП «Связь-безопасность» Дильдабек Колиев, а также начальник мобилизационного отдела управления делами губернатора и правительства области Владимир Бунеев.

Для Сединкина и Колиева это уже вторая попытка стать главой, в первый раз конкурсная комиссия не одобрила их кандидатуры. Вероятно, что и в этот раз их шансы невелики. По некоторым данным, региональные власти уже «выбрали» мэра Копейска – им станет бывший прокурорский работник Можин.

«Новый День – Челябинск» , и

Прием документов от претендентов завершится 30 января. 1 февраля городские депутаты соберутся на внеочередное собрание, чтобы назначить членов конкурсной комиссии. Всего их будет 8. Уже известно, что областную власть в ней будут представлять заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Алексей Фартыгин, депутат регионального парламента Марина Поддубная, начальник управления по внутренней политике правительства области Виталий Шиков и замруководителя аппарата губернатора и правительства Татьяна Язовских.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 27.01.17

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