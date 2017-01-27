Ученые: в феврале на Землю упадет астероид, способный уничтожить город

Публикации за 27.01.17

К Земле приближается гигантский астероид.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о «визите» космического тела рассказали сотрудники американского космического агентства NASA.

По словам ученых, астероид упадет на Землю в феврале 2017 года. Исследователи заявили, что в случае падения космического «пришельца» в океан может возникнуть гигантское цунами. Ели же астероид рухнет на сушу, то может уничтожить большой город.

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Впрочем, другие ученые уверены, что космическое тело не сможет преодолеть околоорбитное и атмосферное пространство нашей планеты и добраться до поверхности Земли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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