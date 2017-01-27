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Челябинск

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Публикации за 27.01.17

На ММК выберут лучших мехатроников холдинга

На ММК выберут лучших мехатроников холдинга

Мехатроники ММК состязаются за звание лучшего.

Как сообщили РИА в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината, в Корпоративном центре подготовки кадров «Персонал» ОАО ММК стартовал отборочный тур конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучший мехатроник».

Его участниками стали 27 специалистов Магнитогорского металлургического комбината и Объединенной сервисной компании ММК.

Мехатроника – современное направление автоматизации, сочетающее механику, электронику, гидравлику, пневматику и программирование процессов. Сегодня практически ни одна отрасль промышленности не обходится без интеллектуальных мехатронных систем. Востребованы они и в современном металлургическом производстве. Поскольку мехатроник – это специалист, который должен разбираться во всем – электрооборудовании, автоматах, гидравлике, механизмах, то не случайно конкурсные задания включали в себя и теоретические тесты, и задания по программированию, и работу с гидравличекими системами. А предприятия направили для участия в конкурсе лучших из лучших своих сотрудников.

Практические задания отборочного тура, касающиеся гидравлики, выполнялись на стендах, точно повторяющих производственное оборудование. В частности, участники должны были собрать гидравлическую часть машины – это станция прессования, и собрать к ней систему управления, реализованную на релейно-контактной схеме. Лучшие инженеры станут участниками регионального конкурса мехатроников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.01.17

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